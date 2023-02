XALiMANEWS-Touché au péroné droit en novembre et opéré, Sadio Mané qui a manqué la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal travaille d’arrache pied pour revenir. Le ballon d’Or Africain 2022 a repris le travail collectif avec le Bayern de Munich et pourrait postuler pour le match retour contre le PSG en 8es de LDC.

Son absence pour le manche aller de ce mercredi à Paris face au PSG dans le cadre du 8e de finale aller de Ligue des champions, annoncé par son coach Juluan Nagelsmann, Sadio Mané pourrait bientôt refouler les pelouses. Les nouvelles sont plutôt bonnes pour l’ancien de Liverpool. D’après Footmercato qui reprend les images de Sky Sport Germany à l’entraînement des Bavarois, on voit Sadio Mané s’entraîner avec le reste de l’équipe, tapant dans le ballon et laissant échapper de grands sourires. Le MVP et vainqueur de la CAN 2022 entrevoit le bout du tunnel après être privé de sa passion depuis un bon moment.

News #Mané: Back at the pitch. He was training next to the team today. He has laughed a lot and trained with the ball. Team training scheduled for this month. Comeback soon. @SkySportDE ?? pic.twitter.com/huclQUAJrK