Déjà, en interne on déplore l’absence de Neuer, indisponible pour la fin de la saison et remplacé poste pour poste par Yann Sommer, le gardien de la Suisse. S’ajoute à çela, l’incertitude qui pèse sur la participation de Sadio Mané, qui a repris la course ce mardi. Et pour ne rien arranger, les 2 nuls consécutifs devant le RB Leipzig et Cologne, sur le même score (1-1), dont ce dernier à l’arraché, font installer l’inquiétude.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy