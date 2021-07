Rappelons que le jeune prodige scandinave, est très courtisé par les cadors européens, et il est annoncé en Premier League ( Chelsea et Manchester City). Erling Haaland devrait donc rester dans le club de la Ruhr, et vu que la saison prochaine son indemnité de transfert va baisser à 75M€, il sera alors plus beaucoup plus accessible pour les grosses écuries du Vieux Continent. Patience alors pour les soupirants du Scandinave.

