Football-Bundesliga : en partance, Bouna Sarr honoré par le Bayern de Munich

XALIMANEWS-Le contrat de Bouna Sarr (32 ans) avec le Bayern Munich prend fin le 30 juin prochain, et il ne sera pas prolongé.

Malgré n’avoir disputé que deux matchs de championnat cette saison en raison d’une blessure aux ligaments croisés, le Sénégalais, vainqueur de la CAN 2022, a eu l’honneur de faire ses adieux à l’Allianz Arena lors du dernier match à domicile du club bavarois.

Depuis son arrivée en 2020 en provenance de l’OM, Bouna Sarr a participé à 33 matchs avec le Bayern Munich, inscrivant un but. À présent, il est confronté au choix de son prochain club, la possibilité d’un retour en Ligue 1 se profilant peut-être dans les semaines à venir.

Bouna Sarr honoured by the club ahead of his departure this summer



