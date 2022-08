Le MVP et vainqueur de la CAN 2022, a inscrit son premier, deux minutes après une première réalisation refusée pour une main. Sadio Mané a mystifié Janko dans la surface avant d’armer une frappe qui fait mouche (42e, 0-4). Le deuxième but intervint à la 60ème minute, et provient d’un penalty obtenu par Coman (0-5). Grâce à ce doublé qui porte son total à 3 buts, le Ballon d’Or africain 2022 s’installe en tête du classement des meilleurs buteurs, en compagnie de son coequipier de club, Musiala et Onisiwo. A ce rythme, Mané, credité d’une passe décisive aussi, est entrain de palier le départ de Robert Lewandowski.

Les journées se suivent et se ressemblent pout les Bavarois. Après des victoires sur l’Eintracht Frankfort (1-6) et Wolsbourg (2-0), le Recordmeister a enchaîné ce dimanche, en allant laminer Bochum (0-7). Un 3ème succès qui permet au Bayern de Munich de consolider sa première place au classement de la Bundesliga avec 9 points, pour 15 buts marqués contre 1 de concédé. Dominateur sans être perturbé, les champions en titre ont déroulé, scorant à 7 reprises, grâce à Sané (4e), De Ligt (25e), Coman (33e), Mané (40e et 60sp), Gamboa (csc 69e) et Gnabry (76e).

