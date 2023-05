Ce dimanche 30 avril, le Bayern de Munich recevait le Hertha Berlin dans le cadre de la 30e journée et pouvait s’emparer du fauteuil de leader en cas de victoire après le nul (1-1) de Dortmund le vendredi à Bochum. Sadio Mané, titularisé en attaque et ses partenaires bavarois ont eu du mal à trouver la faille en première periode. L’international sénégalais, pas trop à son avantage, a été remplacé à la 64e minute par Thomas Muller. Les Munichois trouveront finalement la faille, grâce à Gnabry (69e, 1-0) et Coman (79e, 2-0). Du coup, ce succès permet au Bayern (1e, 62 pts) de doubler le Borussia Dortmund (2e, 61 pts). La veille, samedi, Leipzig d’Abdou Diallo a disposé d’Hoffenheim sur le score d’un but à zéro. Le central sénégalais a pris part à la victoire des siens pour son 2e match avec son club après son retour de blessure d’après Coupe du monde, en faisant son entrée à la 59e minute. Grâce à ce succès, le RB Leipzig (5e, 54 pts) met la pression sur Fribourg (4e, 56 pts), qui occupe la derniere place qualificative de la Bundesliga pour la Ligue

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy