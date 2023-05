Au moment de disputer cette 34e et dernière journée de la Bundesliga, le Borussia Dortmund était leader (70 pts+39) devant le Bayern (2e, 68 pts), avec qui il disputait le titre. Une victoire des Marsupiaux devant Mayence, à domicile, et le titre est acquis malgré le score du match Cologne/Bayern. Mais, pour son match le plus important de la saison, Dortmund s’est sabordé en concédant le nul (2-2) après avoir été mené par 2 buts à zéro après 24 minutes de jeu. Pendant ce temps, le Bayern a disposé de Cologne (1-2), avec le but victorieux inscrit par Musiala, en toute fin match (89e). Ce succès permet à Sadio Mané, remplaçant et Bouna Sarr, non inscrit sur la feuille de match, d’être sacrés champions d’Espagne avec le Rekordmeister. Car, à égalité de points avec Dortmund (70 pts), le club munichois s’empare du titre grâce à son meilleur goal différence (+54 contre +39).

