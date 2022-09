XALIMANEWS-A l’occasion des matchs de la 6ème journée de la Bundesliga joués ce samedi, le Bayern Munich de Sadio Mané a concédé un 3ème nul de rang face à Stuttgart (2-2), tandis que le RB Leipzig d’Abdou Diallo s’est repris de fort belle manière, en domptant Dortmund pour le choc de la journée (3-0).

Et de 3 de suite pour le Rekordmeister. Ce samedi à domicile, le champion en titre, le Bayern de Munich, a concédé son troisième match nul de rang en championnat. Les partenaires de Sadio Mané, aligné remplacant et qui a fait son entrée à la 81e minute, menaient pourtant à la mi-temps sur un but du jeune Mathys Tel (17 ans), devenu du coup le plus jeune buteur de l’histoire du club en Bundesliga. Les visiteurs vont pourtant égaliser (57e,1-1) avant que Musiala ne redonne l’avantage au Bavatois (60e, 2-1). Alors que l’on croyait la victoire acquise pour les Locaux, le Stuttgart va egaliser en toute fin de match par Serhou Guirassy sur penalty (2-2). Avec ce 3ème nul d’affilée, Sadio Mané et compagnie gardent provisoirement la tête du championnat, avec 12 points +14, devant Hoffenheim et Dortmund (12 pts+5, chacun).

De leurs côtés, le RB Leipzig et Abdou Diallo ont réussi la belle opération de la journée. Après 2 raclées de rang, en championnat face à l’Eintracht Francfort (4-0) et en Ligue des champions devant le Shakhtar Donetsk (1-4), les partenaires de l’international sénégalais se devaient de réagir, surtout après le limogeage de leur coach Domenico Tedesco. Avec un bon Abdoulaye Diallo en défense, le RB Leipzig s’est très bien illustré durant ce choc, remportant la première période par 2 buts d’écart (2-0), grâce Willi Orbán (6e) et Szoboszlai (45e), avant qu’Hamadou Aidara l’international malien ne cloture la marque (84e, 3-0). Avec ce succès éclatant sur un prétendant au titre, le Red Bull Leipzig (8 pts+0) prend la 10ème place de la Bundesliga.