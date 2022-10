Quel match de Ouf, entre les Marsupiaux et Bavarois, dans le choc de la Bundesliga. Les Munichois et Sadio Mané qui avaient repris du poil de la bête la journée précédente, après 4 matchs d’insuccès, rendaient visite à leurs eternels rivaux de Dortmund. Le Ballon d’Or africain 2022 et ses partenaires, semblaient se dirigeaient vers le succès après avoir mené par 2 buts d’écart, d’ abord sur une inspiration géniale du Sénégalais, qui d’une talonnade décala Musiala qui centre en retrait pour Goretzka qui fit mouche, d’une frappe (33e, 0-1), avant que Leroy Sané d’une lourde frappe du gauche ne corsa l’addition (53e, 0-2). Auparavant, Mané, sur une remise de la tête du premier buteur, avait raté l’occasion de marquer son 5ème but de la saison sur une tête instantanée qui passa tout près du but. Mais, c’était sans compter avec la furia des joueurs de Dortmund. C’est d’abord le jeune Youssouf Moukoko qui réduit le score sur un centre venu de la droite de la défense bavaroise (74e, 1-2). L’entraîneur du BVB, fit entrer Adeyemi et ce dernier va donner du fil à retordre à la défense des champions d’Allemagne. D’abord, en servant Modeste un autre entrant qui rata une égalisation toute faite, avant de récupérer un ballon qu’il catapula dans la surface de réparation adverse, er sur un centre de la gauche, le même Modeste paya son loupé précédent et rétablit l’équilibre de la tête en toute fin de temps additionnel (94e+4, 2-2). Du coup, Dortmund (4e, 16 pts+1) arrache un nul mérité sous les vivats d’un public, médusé, par ce spectacle inoui de fin de match. Ainsi, le Bayern (3e, 16 pts+17) rate l’occasion de prendre provisoirement la tête, se contenta de rester derrière l’Union Berlin (1er, 17 pts+9) et Fribourg (2e, 17 pts+6), qui comptent un match en moins.

