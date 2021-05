Sur le site officiel du club, Javi Martinez (32 ans) a tenu à remercier le Bayern et ses fans. « Je suis très fier et heureux d’avoir pu faire partie de la famille du FC Bayern pendant neuf ans. Je tiens à remercier ce grand club et en particulier nos fans – vous avez fait de Munich ma maison! Je n’oublierai jamais ces neuf années. Dès le premier jour, j’ai ressenti le «Mia san mia» et ce qui est spécial à propos du FC Bayern. J’ai vécu pour ce club, j’ai toujours tout donné pour cela et je suis très heureux des nombreux titres que nous avons remportés ensemble. Le FC Bayern et ses fans resteront toujours dans mon cœur. Muchas gracias, merci, au revoir – à bientôt!». Émouvant message du joueur ibérique envers le club bavarois et ses supporters.

