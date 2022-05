Le Bayern de Munich n’a pas tardé à réagir, via un communiqué relayé par Footmercato et puisé dans Sport 1. «Le FC Bayern a commenté à plusieurs reprises le contrat actuel de Robert Lewandowski. Le FC Bayern a également commenté à plusieurs reprises la question concernant une offre de prolongation de contrat du FC Bayern à Robert Lewandowski ou son agent. Robert est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du Bayern Munich. Herbert Hainer, Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic ont exprimé publiquement à plusieurs reprises à quel point le Bayern apprécie Robert et à quel point il est important pour l’équipe du Bayern. Le Bayern Munich ne fera pas de commentaires sur les réunions et les discussions confidentielles». Une belle réplique de la part du club champion d’Allemagne 2021/2022.

