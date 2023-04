Ces 2 echecs en plus de l’incertitude qui plane sur le sacre en championnat pourront couter leurs places, à Oliver Kahn (PDG) et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif. Et selon Sky Germany, les pensionnaires de l’Allianz Arena ne retiendront pas non plus Sadio Mané. Ce lundi, le media allemand indiquait que son nom avait été cité dans l’opération Victor Osimhen. Naples récupérerait une grosse somme d’argent et Mané. Mais le salaire de l’ancien joueur de Liverpool, qui n’entre pas dans les plans de Tuchel, poserait problème aux Partenope

