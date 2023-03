«Julian est un excellent entraîneur, nous avons une excellente équipe. Mais nous devons dire que cela ne pouvait plus durer. Nous avons soutenu Julian à 100% dès la première seconde. Nous devons prendre la meilleure décision pour le Bayern, en notre âme et conscience, et c’est ce que nous avons fait. Nous sommes en contact permanent avec les joueurs, nous avons des joueurs honnêtes, nous avons des joueurs de haut niveau. Malheureusement, vous pouvez voir qu’ils n’ont pas apporté cette performance de haut niveau sur le terrain. Il est souvent difficile d’expliquer pourquoi nous n’apportons pas cette énergie et cette mentalité sur le terrain. Contre le PSG, l’équipe a montré ce dont elle était capable. Nous avons considéré que nos objectifs pour cette saison et la prochaine étaient en danger. Julian est un entraîneur de haut niveau, mais l’alchimie ne correspondait pas». Peut-on lire.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy