Selon le communiqué du club allemand, l’ancien agent du jeune homme l’avait de facto placé sous tutelle, en confisquant ses papiers et en gérant son argent. Le changement d’identité visait à le couper de certains contacts au Congo et à le rendre vulnérable au chantage. Après avoir récemment changé d’agent, le jeune homme recruté en 2019 par Stuttgart a décidé de tout avouer de lui-même. « J’ai vécu ces dernières années dans l’angoisse permanente, et je me suis fait beaucoup de soucis pour ma famille au Congo, a-t-il expliqué en révélant sa situation, rendre publique mon histoire a été un pas difficile à faire pour moi », a déclaré, très franc, le buteur de Stuttgart

