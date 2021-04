« Nous sommes obligés de nous isoler en raison des cas positifs, a confirmé Friedrich le directeur sportif. Nous allons limiter les contacts et faire des tests PCR quotidiens pour avoir le plus de sécurité possible. Nous devons accepter ce défi en tant qu’équipe et tout faire pour que nous puissions disputer les matchs restants avec succès. » Dans son entreprise de maintien, le Hertha va commencer par un déplacement à Mayence, dimanche (18 heures), un autre candidat au maintien. Ca va être un sacré duel. Mais dans quel état d’esprit ?

Quinzième de la Bundesliga, à 6 journées du terme du championnat, l’effectif du Hertha Berlin est obligé de vivre dans une bulle. Pour cause, l’entraîneur Pal Dardai, son adjoint Admir Hamzagic et l’attaquant Dodi Lukebakio ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club ce jeudi. Ce qui a contraint le Hertha à isoler les autres joueurs et le personnel au centre d’entraînement pour les treize prochains jours. Des locaux, qu’ils ne quitteront que pour les séances d’entraînement et les matchs de Bundesliga. En l’absence des coachs, c’est le directeur sportif Arne Friedrich qui prendra en charge l’équipe.

