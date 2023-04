Ce mercredi 19 avril 2023, le Bayern de Munich va livrer son match le plus important de la saison. Explosée à l’Etihad (3-0), la formation bavaroise doit réussir l’exploit face à Manchester City si elle veut poursuivre son aventure européenne et s’eviter une 3ème élimination de rang en quarts de finale de Ligue des champions. Pour réaliser ce pari, le Rekordmeister doit compter sur tout son effectif, y compris Sadio Mané, entré remplaçant lors de la manche aller (69e) et auteur d’un coup de sang sur Leroy Sané. Suspendu un match en championnat (Hoffenheim) en plus d’une amende, le Ballon d’Or africain fera son retour ce mercredi face aux Skyblues, comme annoncé par son coach Thomas Tuchel ce week-end. Lors de ce quart retour, crucial, l’enfant de Bambali aura peut etre l’opportunité de faire taire ses detracteurs, lui qui est crédité de 11 buts et 5 passes décisives en 32 matchs officiels. Recruté contre 40 M€ et payé à hauteur de 20 M€ par saison, Mané n’a pas encore retrouvé son niveau de Liverpool, barré un moment par une blessure qui l’a privé du Mondial 2022 alors qu’il entamait un bon debut de saison avec son nouveau club.

