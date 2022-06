XALIMANEWS-Après le transfert de Darwin Núñez chez les Reds de Liverpool, la situation de Sadio Mané pourrait s’éclaircir, lui qui a envie de changer d’air. Selon la presse, le champion d’Afrique et le Bayern de Munich auraient trouvé un accord.

Selon RMC Sport qui relaie les informations de Fabrizio Romano, le MVP et vainqueur de la CAN 2022 s’engagerait pour trois saisons avec la formation de Bundesliga. Les discussions se poursuivent entre le Bayern et Liverpool autour des conditions d’un tel transfert.

Sadio Mané has reached full verbal agreement with Bayern on personal terms. Three year contract ready – talks will enter into final stages with Liverpool, new bid set to be submitted. ??? #FCBayern #LFC are aware of his decision: Mané wants Bayern – and it's really close now. pic.twitter.com/v8cDmrFS91