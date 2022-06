XALIMANEWS-Selon le journal allemand Bild, le Bayern de Munich et l’international sénégalais de Liverpool Sadio Mané, sont tombés d’accord.

« Le méga deal est sur le point de se conclure« , selon le quotidien allemand Bild, qui rapporte que la star de Liverpool Sadio Mané (30 ans) est d’ accord avec le FC Bayern et veut jouer à Munich à partir de l’été prochain.

La source révèle qu’il s’agit d’un contrat de trois ans avec un revenu annuel estimé à plus de 20 millions d’euros pour le natif de Bambali. Le club de la Bavière veut offrir 30 millions d’euros en plus de 10 millions d’euros de primes liées à la performance, alors que les Reds en réclament 50, ajoute le média allemand.

Sadio Mane has agreed a three year contract with Bayern Munich. PSG and Barcelona were also interested. He has spoken directly to Julian Nagelsmann. Now up to clubs to agree a fee. Liverpool and Bayern Munich began official talks yesterday.