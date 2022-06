Cependant, le MVP de la dernière CAN, en course pour le Ballon d’Or 2022, compte bien changer d’air à un an de la fin de son contrat (juin 2023). Par crainte de le voir partir libre l’année prochaine, les Reds sont obligés de vendre leur joyau qui n’a pas encore prolongé son bail. Cependant, la direction du club de la Mersey, ne compte pas brader son joueur, refusant une première offre du Bayern de Munich, de 25 M€, plus 5 M€ de bonus. Pour avoir des liquidités pour financer l’acquisition du remplaçant de l’enfant de Bambali (village du Sud du Sénégal), Liverpool demande plus. De son côté, le Bayern de Munich, désireux s’attacher coûte que coûte l’excellent attaquant sénégalais, va revoir son offre à la hausse. Selon Footmercato qui cite le Daily Mail, les Bavarois vont formuler une seconde proposition dans les prochaines heures. Elle devrait être de 35 M€, sans bonus d’après le média anglais. Reste maintenant à savoir si Liverpool va céder à cette seconde offensive du club allemand.

