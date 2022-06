Credité de 50 buts en 45 matchs avec le Bayern cette saison (toutes compétitions confondues), Lewandowski souhaite quitter la Bavièredèscet été . « J’ai informé le club et j’ai dit publiquement que j’avais pris la décision de ne pas renouveler mon contrat. Je sais qu’il me reste un an de plus sur mon contrat et j’ai demandé au club l’autorisation de partir, je pense que c’est la meilleure solution (…) Je veux avoir l’opportunité de relever un nouveau défi, c’est mon souhait (…) Je veux refroidir la situation parce qu’il y a eu beaucoup d’émotion. Le Bayern et moi, nous ne sommes pas ennemis. »

