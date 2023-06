Le Rekormeister se prépare à un grand et un degraissage massif se profile, d’après le journal allemand. Pour le média, des cadres du club munichois sont ciblées dans cette opération dégraissage, et si l’équipe bavaroise reçoit une bonne offre pour Sadio Mané, Leroy Sané et Serge Gnabry, elle vendra ses 3 flèches. Cette triplette offensive a été moins flamboyante cette saison. Toujours pour renforcer son équipe la saison prochaine, Thomas Tuchel aurait appelé Declan Rice pour le convaincre de rejoindre le Bayern, comme rapporté par le Daily Mail et Sky Sport, cependant le milieu de West Ham n’est pas chaud pour rejoindre le champion d’Allemagne et préfère rester en Angleterre.

