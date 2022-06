«Mon agent m’a dit qu’il y avait aussi des demandes d’autres clubs. Cela fait partie du business. Mais j’ai tout de suite compris quand le Bayern m’a présenté le plan. Je me suis retrouvé dans le plan du Bayern plus que quiconque». L’ancien joueur de Southampton rêve grand et veut à nouveau remporter la Coupe aux grandes oreilles avec le Bayern. «Je ne veux pas dire non. Chaque enfant veut gagner la Ligue des champions, chaque joueur de football du monde. Je suis avec une équipe très, très compétitive maintenant».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy