Football-Bundesliga : pour avoir boudé à cause d’une non titularisation, Naby Keita suspendu jusqu’à la fin de saison par le Werder de Brême

XALIMANEWS-Via un communiqué, le club pensionnaire de la Bundesliga le Werder de Brême, a annoncé avoir suspendu jusqu’à la fin de la saison, son joueur Naby Keita.

Plombé par les blessures depuis son arrivée en Bundesliga en provenance de Liverpool, l’international guinéen Naby Keita n’arrive pas trouver ses marques au Werder de Brême, où il n’a que très peu joué. Et pour ne rien arranger, le capitaine du Sily a franchi le Rubicon ce wek-end.

Vexé de ne pas être titularisé face au Bayern Munich, il a boudé et décidé de ne pas jouer la rencontre. Choqué, son club a indiqué que des décisions seront prises. Dans la foulée, le joueur a publié un message assassin à destination de sa direction tout en se défendant. Mais ce mardi, le club allemand a réagi, dans ses propos relayés par Footmercato.

«Le Werder Brême a suspendu Naby Keïta jusqu’à la fin de la saison. Le club a également infligé une amende substantielle au milieu de terrain. Le joueur de 28 ans ne s’entraînera plus avec l’équipe et ne fera plus partie du vestiaire de l’équipe première», peut-on lire sur le communiqué du Werder. «En tant que club, nous ne tolérerons pas le comportement de Naby. Il a laissé tomber son équipe dans une période difficile liée à notre récente forme et a fait passer ses propres intérêts avant ceux de l’équipe. Nous ne pouvons pas permettre cela. À ce stade de la saison, nous devons nous concentrer pleinement sur les matchs restants et sur une équipe soudée. C’est pourquoi nous n’avons eu aucune alternative», a expliqué Clemens Fritz, responsable du football professionnel du Werder Brême.