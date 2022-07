«Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m’avez fait me sentir chez moi depuis le tout premier jour de mon arrivée et c’est le cœur lourd que je pars aujourd’hui. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le club qui nous aident à atteindre nos objectifs au quotidien. L’histoire que nous avons construite est aussi la vôtre. À mes frères sur le terrain, gardons cet héritage vivant. Aux entraîneurs et au personnel que j’ai eu pendant ces 4 saisons : MERCI. Avec vous, j’ai découvert les plus hauts niveaux du football. Aujourd’hui, je suis un meilleur joueur, mais aussi un meilleur être humain et j’ai pu réaliser certains de mes rêves personnels également grâce à vous !», a-t-il declaré.

