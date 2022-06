All paperworks signed between FC Bayern and Liverpool, Sadio Mané deal completed and sealed. Three year deal, completed on player side. ?? #FCBayern ?? Medical checks on Tuesday. ?? Presentation on Wednesday. ?? €32m final fee plus add-ons. ?? Potential “package”, €41m. pic.twitter.com/JJ18fR3dDx

Sadio Mane et le club bavarois ont conclu un contrat de 3 ans. Le coût de l’operation est de 32 M€ plus des bonus, pour un package potentiel de 41M€, révèle la source. Après 8 ans de présence en Premier League, dont 2 à Southampton et 6 saisons chez les Reds de Liverpool, le meilleur joueur de la CAN 2022, va découvrir un nouveau challenge dans la Bundesliga.

