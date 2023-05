XALIMANEWS-Recruté cet été par le Bayern de Munich en provenance de Liverpool, Sadio Mané, après des débuts prometteurs a rencontré des difficultés au sein du Rekordmeister suite à une blessure. Depuis, les choses ne se passent plus comme espérées, pour le Sénégalais.

Après avoir réussi à conquérir les coeurs à Liverpool, le Ballon d’Or 2022 a changé de cap pour rejoindre le Bayern de Munich cet été 2022, choisi par la direction du club allemand pour remplacer Robert Lewandowski et porterle nouveau projet bavarois. Après des débuts prometteurs au sein du Rekormeister, le Sénégalais a contracté une blessure le privant du Mondial, ce qui a plombé sa saison. Après un retour difficile dans le club munichois, l’ancien coach Nagelsmann l’a moins utilisé alors que Tuchel le nouveau coach Tuchel ne lui a pas donné une place de titulaire. L’ancien joueur de Southampton n’entre plus dans les plans du club bavarois depuis don altercation avec son coéquipier Leroy Sané lors du match de quarts de finale aller, City/Bayern (3-0).

Depuis, cet incident, le meilleur de la CAN 2022 se sent à l’etroit au sein du club allemand et le coach Thomas Tuchel, qui affirmait avoir confiance à la star des Lions de la Teranga, n’est pas trop fan de ce dernier et pousserait pour son depart en coulisses, a rapporté la presse allemande.

Face à cette situation, les médias anglais ont évoqué un possible retour de Mané à Liverpool, mais le Sénégalais a immédiatement exclu cela. Et malgré les révélations de Bild, qui rapportaient que Chelsea et Naples, qui voit en lui le possible successeur de Victor Osimhen, étaient aussi tentés. Mais, l’interessé, lui, souhaitait continuer avec le Bayern et y retrouver une place de titulaire. Mais, la tendance pourrait changer. Car selon Sky Germany, Sadio Mané veut s’en aller du club bavarois en 2023, un an seulement après son arrivée. Le média allemand a confirmé que Tuchel ne compte pas sur le Lion de la Teranga et que le joueur veut «fermer ce chapitre» et qu’il est un candidat au départ. «Il n’a pas d’avenir au Bayern. Les patrons du Bayern attendent également son départ car ils ne peuvent pas imaginer que Mané passe un an sur le banc du Bayern», précise d’ailleurs Sky Germany.

La question qui se poserait, c’est de savoir où souhaiterait évoluer l’ancien joueur de l’Académie Génération Foot la saison prochaine mais aussi quel est le club capable de relancer un joueur qui dispose d’un faramineux salaire de plus de 20 millions d’euros par saison. Pour le média allemand, il y’a de fortes chances que Mané retourne en Angleterre dans la réputée Premier League, seul championnat capable de satisfaire ses émoluments. Affaire à suivre donc.