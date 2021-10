D’après le média francais, il serait ainsi possible d’acquérir, en investissant de la monnaie virtuelle, une pièce unique de la carrière du champion du monde 2002 et Ballon d’Or France Football 2005. Une façon de se rapprocher un peu plus l’idole brésilienne passée par le PSG, Barça et Milan.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy