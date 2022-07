AFRICA’S FINEST! ? ?? Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! ? ????! ? #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX

L’attaquant sénégalais Sadio Mané remporte le deuxième Ballon d’or Africain de sa carrière. L’international sénégalais aura d’ailleurs connu une année 2022 faste et un été riche en émotion avec ce trophée et son transfert au Bayern Munich. «Je suis très honoré d’être présent à cette cérémonie ici pour la cinquième fois de suite. Je veux remercier notre président et mon coach Aliou Cissé sans oublier mes coéquipiers en club et sélection mais aussi ma famille depuis Bambali, mes amis et mes proches. Je n’ai même pas les mots ce soir»

