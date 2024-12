Football-CAF Awards 2024 : Ademola Lookman, nouveau Ballon d’Or africain, et succède à son compatriote Osimhen

XALIMANEWS-La Confédération africaine de football (CAF) a organisé sa cérémonie des trophées individuels à Marrakech, où quinze prix ont été remis. Le Ballon d’Or, la distinction la plus prestigieuse, était attribué à l’un des cinq nominés : Ronwen Williams, Simon Adingra, Serhou Guirrassy, Achraf Hakimi et Ademola Lookman.

Le Nigérian, vainqueur de Ligue Europa 2023, a remporté le trophée, succédant à Victor Osimhen et Sadio Mané. Lookman a brillé avec son club Atalanta, remportant l’Europa League et marquant un triplé en finale. Il a également joué un rôle clé dans la CAN et la Coppa Italia. Ses performances exceptionnelles ont été saluées, notamment ses buts en compétitions internationales. Le jury des CAF Awards a basé son choix sur les performances individuelles, collectives, l’impact en sélection, la classe et la constance des joueurs.