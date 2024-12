Football-CAF Awards 2024 : la réponse ferme et très classe de Serhou Guirassy à un détracteur

XALIMANEWS-La cérémonie du Ballon d’Or Africain 2024, s’est tenue le 16 décembre à Marrakech, où Ademola Lookman a remporté le prestigieux prix. Cependant, l’événement a suscité de l’insatisfaction parmi plusieurs joueurs et organisations concernant certaines distinctions attribuées pendant la cérémonie.

Après l’événement, Serhou Guirassy, l’international guinéen, qui aurait aussi mérité d’être couronné, a exprimé sa fierté de représenter son pays sur sa plateforme X (anciennement Twitter). Le joueur du Borussia Dortmund a promis de continuer à donner le meilleur de lui-même pour son pays et d’inspirer la jeunesse guinéenne. Cependant, sous son message, un internaute a émis une critique négative, suggérant que Guirassy « ne mérite pas » d’être fier de ses performances. En réponse à cette critique, Guirassy n’a pas tardé à réagir de manière ferme et directe. Il a répondu à l’internaute en lui posant la question « Et il est où le rapport?? » et en soulignant que l’internaute ne faisait aucun effort pour interagir positivement avec lui. Guirassy a ajouté qu’il préférait bloquer cette personne plutôt que de continuer à échanger de manière stérile. «Et il est où le rapport?? On aimerait bien interagir avec vous, mais vous ne faites aucun efforts. Donc, on vous bloque seulement. Vu que tu ne gagnes pas, tu ne peux pas être reconnaissant?? Il faut revoir l’éducation».

Le message de Guirassy, à la fois ferme et protecteur de sa dignité, montre son désaveu de ce genre de critique non constructive et son engagement à faire face à l’adversité avec respect et détermination.