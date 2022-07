Jamais dans l’histoire des CAF Awards, le Senegal n’a aussi été bien représenté. La La formation des Lions de la Teranga, qui a connu une année faste ponctuée d’un sacre historique en CAN et d’une seconde qualification de rang au Mondial, sera à l’honneur ce 21 juillet à Rabar. En effet, en plus de ses nominés pour le Ballon d’Or africain 2022 (Sadio Mané et Edouard Mendy) et le titre de meilleur jeune joueur (Pape Matar Sarr), les champions d’Afrique 2022 ainsi que leur coach Aliou Cissé, seront en lice pour les titres de meilleure sélection et meilleur entraineur de l’année. La bande à Kalidou Koulibaly sera en course avec l’Egypte et le Cameroun, tandis que Aliou Cissé disputera le titre avec Carlos Queiroz (Egypt) et Walid Regragui (Wydad Athletic Club). Voilà les retombées du sacre en CAN 2022 et de la qualification au Mondial qatari.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy