Présent sur tous les tableaux, lors de cette cérémonie des CAF Awards édition 2022, le Sénégal peut tout rafler. Rare dans l’histoire des CAF Awards, un pays a eu autant de finalistes dans toutes les catégories ( joueur de l’année, meilleur jeune, meilleur entraineur et meilleure sélection). Ceci résulte des bonnes performances réalisées par les Lions de la Teranga cette année 2022. Championne d’Afrique pour la première fois de son histoire, la formation coachée par Aliou Cissé s’est qualifiée dans la foulée à la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler au Qatar. Parmi le groupe, son leader technique, Sadio Mané a été MVP de la CAN 2022 et finaliste de la Ligue des Champions 2022. La jeunesse de l’equipe championne d’Afrique, qui incarne l’aveniir du football sénégalais, va être représenté par Pape Matar Sarr, l’ancien Messin transféré à Tottenham et qui sera en compétition pour le titre de meilleur jeune africain de l’année, avec le Tunisien Hannibal Mejbri de Manchester United et l’Ivoirien Karim Konaté du RB Salzbourg. Le coach Aliou Cissé disputera le titre de meilleur entraineur africain avec Carlos Queiroz l’ex technicien de l’Egypte et Walid Regragui le coach du Widad de Casablanca. Enfin la sélection des Lions pourrait être sacrée devant l’Égypte et le Cameroun, pour le trophée de meilleure sélection africaine de l’année.

