Football-CAF Awards : Lamine Camara (tenant) et El Hadj Malick Diouf nominés pour le trophée du Meilleur jeune africain de l’année

Chaque année, la CAF organise son Ballon d'or africain, désormais connu sous le nom de « CAF Awards ». Pour l'édition de cette année, la cérémonie se tiendra le 16 décembre à Marrakech, comme l'année passée.

En attendant l’annonce des finalistes pour le titre suprême, l’instance du football africain a révélé les 10 joueurs nominés pour le trophée du meilleur jeune joueur africain de l’année. Parmi eux, on retrouve deux internationaux sénégalais : Lamine Camara, tenant du titre, et son coéquipier en sélection, El Hadj Malick Diouf, évoluant au Slavia Prague.

Parmi les nominés, plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1 se distinguent, dont deux représentants de l’AS Monaco : le tenant du titre Lamine Camara et l’international marocain Eliesse Ben Seghir, qui est le grand favori cette année. On note également la présence des Ivoiriens Karim Konaté et Oumar Diakité (Reims), ainsi que celle de Bilal El Khannouss (Maroc, Leicester).

Voici les 10 nommés :

Carlos Baleba (Cameroun), Karim Konaté (CIV), Oumar Diakité (CIV), Yankuba Minteh (Gambie), Abdul Aziz Issah (Ghana), Bilal El Khannouss (Maroc), Eliesse Ben Seghir (Maroc), El Hadji Malick Diouf (Sénégal), Lamine Camara (Sénégal), Amanallah Memmiche (Tunisie).

