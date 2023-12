The up and coming superstars. Young Player of the Year (MEN) award – Final 3. #CAFAwards2023 pic.twitter.com/ES11J5Hmsx

Les 3 finalistes pour le trophée du Meilleur jeune Africain sont connus. il s’agit des 2 sénégalais, Lamine Camara du FC Metz (19 ans), Amara Diouf de Génération Foot (15 ans) qui va bientôt rejoindre les Grenats et Abdessamad Ezzazouli. Ces 2 pépites sénégalaises sont respectivement champions d’Afrique U20 et U17 avec le titre de meilleur buteur, avec le Sénégal en 2023. Quand au Marocain surnommé Abde Ez et âgé de 21 ans, il a remporté la CAN U23 avec le Maroc, avec le titre de meilleur buteur du tournoi.

