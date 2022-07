Le 21 juillet prochain à Rabat, sera designé le Ballon d’Or africain 2022. A un mois de la cérémonie, on connaît aujourd’hui les finalistes. Il s’agit de 3 joueurs qui ont évolué en Premier League lors de l’exercice 2021/2022, Sadio Mané le Sénégalais aujourd’hui transféré au Bayern Munich, son compatriote Edouard Mendy portier des Blues de Chelsea et Mohamed Salah l’Égyptien et ancien compère du MVP de la CAN 2022 dans l’attaque de Liverpool. ).

