Pour l’attribution du Ballon d’Or africain 2022, les 3 finalistes sont connus. Ce soir , on saura si Sadio Mané va se succéder à lui même, devant son compatriote Edouard Mendy (Chelsea) et Mohamed Salah (Liverpool), son ex compère dans l’attaque des Reds. Alors que le Sénégalais est déjà arrivé dans le royaume chérifien juste après avoir livré sa première sortie officielle avec les Bavarois et ponctuée d’un succès et de l’ouverture du score à son actif devant DC United (6-2), le Pharon de son coté va faire faux bond.

