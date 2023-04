«A l’expiration du délai fixé par l’administration, la CAF a enregistré quatre différentes candidatures. Les nations candidates sont (par ordre alphabétique) : l’Algérie, le Botswana, l’Égypte et le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie (candidature conjointe des trois pays).» Tous ces pays ont jusqu’au 23 mai prochain pour soumettre leur candidature finale et tous les documents nécessaires. Ensuite, la CAF ira faire des visites d’inspections entre le 1er juin et le 15 juillet 2023 avant que le Comité Exécutif de l’instance dirigeante tranche. On ne sait pas encore à quel moment la CAF désignera le pays hôte. Et pourtant, le desormais ex-Ministre sénégalais des Sports, avait annoncé la candidature du pays des champions d’Afrique. Mais que nenni, d’après le communiqué de l’instance dirigeante du football africain. Entre dire et faire, il y’a un fossé.

