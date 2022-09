XALIMANEWS-La Guinée ne sera plus le pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations en 2025, selon RFI. Le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe en a discuté avec les autorités guinéennes ce 30 septembre 2022 à Conakry. Un appel à candidatures va être lancé pour l’attribution de cette CAN 2025

La 35e Coupe d’Afrique des nations de football (CAN 2025), initialement prévue en Guinée, va être délocalisée dans un autre pays par la Confédération africaine de football (CAF). L’instance dirigeante du foitball africain l’a notifié aux autorités guinéennes, ce 30 septembre 2022 à Conakry. Le président de la CAF Patrice Motsepe a discuté de ce retrait avec le Colonel Mamadi Doumbouya, a rapporté RFI. Le président guinéen, avait fait de la CAN 2025 une « priorité nationale ». La cause de ce retrait ? La Guinée ne peut rattraper le retard accumulé depuis huit ans. « Pour la CAN 2025, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée parce que les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s’y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l’appel à candidature pour la CAN 2025 », a indiqué Motsepe lors d’une conférence de presse. Un vrai coup dur pour la jeunesse guinéenne qui comptait festoyer avec les autres nations.du continent, sur ses terres.

Pour rappel, c’est en septembre 2014 que, à la surprise générale, la Guinée se voit attribuer l’organisation de la CAN pour 2023. Un appel à candidatures avait en effet été lancé par la CAF pour les éditions 2019 et 2021, finalement attribuées au Cameroun et à la Côte d’Ivoire. Mais pas pour 2023. Pour certains haut-dirigeants de la CAF, Issa Hayatou le président de l’époque, avait ainsi fait un « cadeau » par sympathie pour les Guinéens en leur donnant l’attribution de l’orgalinastion de la CAN 2023.

Mais avec l’augmentation du nombre d’équipe participantes, de 16 à 24 équipes par la nouvelle équipe dirigeante sous Ahmad, élu en 2017, il fallait davantage d’infrastructures pour les pays hôtes ( stades, de terrains d’entraînement, d’hôtels et d’autres équipements à construire). De ce fait, face aux difficultés, le Cameroun a dû céder la CAN 2019 à l’Egypte, se consolant avec la CAN 2021, la Côte d’Ivoire récupérant celle de 2023 et la Guinée 2025.

Pourtant en janvier 2019, le président de la Fédération sénégalaise Augustin Senghor avait proposé une co-organisation de la CAN 2025 avec la Guinée, mais les autorités guinéennes avaient dit niet, par fierté. Ce qui avait poussé certains membres du Comité exécutif de la CAF rd’ironiser, d’après RFI, « Même en 2027, ils ne seront jamais prêts ! »

Et lors de la CAN 2022 camerounais, remportée par le Sénégal, la Confédération africaine de football avait évoqué déjà en interne, le plus discrètement possible, un retrait de l’organisation aux Guinéens. Et les conclusions des visites d’inspection vont enfoncer la Guinée. Cette dernière avait six stades à bâtir, sans parler des diverses infrastructures connexes (terrains d’entraînement, hôtels, routes…) en trois ans. Et vu que la Guinée ne pourra pas combler ce retard, le president Motsepe a préféré retirer l’organisation de la CAN 2025 au pays du Sily National.

Un appel à candidatures va être lancé par la CAF pour l’attribution de cette CAN 2025