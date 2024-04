Football-CAF : Patrick Motsepe à Samuel Eto’o Fils, « Personne, à commencer par moi, n’est au-dessus de la loi »

XALIMANEWS-Dans une interview exclusive à France 24, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) Patrice Motsepe qui affirme que l’un de ses objectifs est qu’un pays africain remporte la prochaine coupe du Monde prévue en 2028, a répondu à Samuel Eto’o Fils qui l’accusait la CAF de diffamation.

D’abord, le patron de l’instance dirigeante du football africain a magnifié la CAN journée en Côte d’Ivoire, qui a été pour lui la « la plus réussie » de l’histoire. Ladite compétition ayant rapporté 80 millions de dollars grâce, notamment, au doublement du nombre de sponsors, et attiré plus de deux milliards de téléspectateurs.

Sur sa possible candidature à sa propre succession l’année prochaine, le dirigeant Sud-Africain considère qu’une de ses priorités est d’établir une fondation solide et une équipe de direction compétente, permettant ainsi une transition en douceur si nécessaire. Cependant, il n’écarte pas la possibilité d’un second mandat, mettant en avant l’importance de préserver les avancées réalisées. Motsepe a taclé ceux qui pensent que c’est le président de la FIFA, Gianni Infantino qui décide pour la CAF, affirmant que de telles polémiques ne le concernent pas.

Ensuite, Motsepe a rejetté avec fermeté les allégations du président de la fédération camerounaise, Samuel Eto’o, qui accuse la CAF de le diffamer à travers une enquête sur des matchs truqués. « Personne, à commencer par moi, n’est au-dessus de la loi « , clame-t-il tout en affirmant sur lque l’enquête est menée conformément aux règles de la CAF, en respectant la présomption d’innocence.