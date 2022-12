XALIMANEWS-Intronisé titulaire dans les cages camerounaises apres le feuileton Onana durant le Mondial, Devis Onana a réalisé un tournoi de haute volée en étant invaincu en 2 matchs. De quoi le rendre fier. Dans sune interview accordée à Footmercato, il s’est lâché.

D’emblée, le meilleur homme du match lors de Cameroun/Bresil (1-0), dévoile sa satisfaction d’avoir fait partie de ce groupe camerounais et participé au Mondial 2022. « j’étais impatient, j’attendais cette convocation depuis un bon moment déjà. Je me suis tout de suite senti bien dans la sélection et le fait d’avoir commencé à jouer directement m’a aidé dans l’intégration. » L’auteur de plusieurs arrêts décisifs face aux Auriverdes d’avouer que ce n’était pas une surprise pour lui d’avoir fait partie des sélectionnés : « Non, je ne dirais pas que c’était une surprise. J’étais dans le groupe depuis plus d’un an déjà et j’avais la confiance du staff et de mes coéquipiers… Après, c’est forcément une fierté d’être appelé à la Coupe du Monde pour défendre les couleurs des Lions Indomptables. » Le pensionnaire d’Al Abha (Arabie Saoudite), d’évoquer sa titularisation durant le tournoi, intervenu après le depart d’Onana en pleine compétition, « je l’ai pris naturellement car je veux toujours jouer. Tous les joueurs appelés veulent jouer après, ça dépend des choix du coach et il faut respecter ça. J’étais prêt à jouer si on faisait appel à moi et c’est ce que j’ai fait. »

Très ambitieux avec sa sélection, Devis Epassy qui a eu la chance de rejoindre l’INF Clairefontaine avec la génération 2006, avec notamment Alphonse Areola, Youssouf Sabaly et autres, se projette déjà sur la CAN 2023, avec l’ambition de faire partie du groupe des Lions Indomptables, pour renouer avec le titre en terre ivoirienne. « bien sûr, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, c’est un objectif pour moi mais aussi pour tous les Camerounais. Nous sommes Camerounais et notre ambition, c’est de toujours gagner. La prochaine CAN en Côte d’Ivoire, on fera tout pour rendre fier les Camerounais. »