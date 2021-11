L’ancien joueur du FC Barcelone est le premier candidat à annoncer le dépôt de son dossier. Il sera probablement suivi par d’autres candidats dans les prochains jours. La date limite de dépôt des dossiers étant fixée au 18 novembre selon les textes de la Fecafoot. L’un de ses potentiels challengers serait l’actuel président par intérim de la Fecafoot, Seidou Mbombo Njoya, qui ne s’est toujours pas porté candidat. Concernant ce dernier, le triple vainqueur de la Ligue des Champions, avec le Barça (2 fois) et l’inter de Milan(1 fois), avertit. « Pendant la dernière réunion qu’ils ont tenu à Douala tout à l’heure, ils ont dit qu’ils allaient guillotiner tous ceux qui ont eu le courage de me donner leur parrainage, ils ont crié partout qu’ils avaient des voix, mais de quoi ont-ils peur ? » , s’est interrogé le champion olympique 2000avec les Lions Indomptables, avant de faire par la suite, une véritable mise en garde. « Mais qu’ils sachent, si l’un des camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé je viendrai à ce siège avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger. Et s’il faille que j’amène notre gouvernement à le faire je le ferai », a-t-il poursuivi.

