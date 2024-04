Football-Cameroun : guerre entre l’État et la FECAFOOT, sur la nomination d’un nouveau sélectionneur des Lions Indomptables

XALIMANEWS-Depuis plusieurs mois, le gouvernement du Cameroun et la Fédération camerounaise mènent une guerre en interne. Et depuis le départ de Rigobert Song, les deux parties ne s’accordent pas sur la nomination d’un nouveau sélectionneur.

La dernière goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la nomination par l’Etat d’un nouveau sélectionneur, Marc Brys, sans prévenir la FECAFOOT. De quoi étonner l’instance du football camerounais forcément qui avait répondu par un communiqué cinglant. «La Fecafoot marque son grand étonnement face à cet acte qui s’oppose aux termes du Décret N°2014/384 du 26 Juillet 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football », pouvait-on notamment lire.

Une missive qui a empêché l’arrivé du Belge, et ce vendredi soir, l’État camerounais par l’intermédiaire de la ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi a apporté la réplique à la Fédération. «Les membres des structures d’encadrement des sélections sont recrutés, soit sur la base d’un contrat signé avec le Président de la Fédération Camerounaise de Football, après avis obligatoire du Ministre chargé des sports, soit sur la base d’une mise à disposition par l’État (…) Les trois candidatures soumises par vos soins, présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes, variant d’environ 1 milliard (1.500.000 euros) à 1,6 milliard de FCFA (2.500.000 euros) de rémunération (hors primes diverses) par an, soit respectivement en moyenne de 82 millions FCFA à 132 millions FCFA par mois. Ce qui représente des montants excessifs. (…) Au regard de l’imminence des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : nous vous tenons informé que le ministère des Sports a d’ores et déjà pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, adéquates et appropriées […] pour l’entrée en fonction du nouvel entraineur-sélectionneur». Cette lettre adressée à Samuel Eto’o qui marque une nouvelle tournure dans ce conflit qui risque de plomber le football du pays des Lions Indomptables.