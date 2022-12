« Quand on souffre, on souffre seul. Je comprends ce qu’Onana, mon fils, est en train de vivre… Si cela peut arriver à un tel joueur comme lui, qu’arrive-t-il à ceux qui sont bien moins talentueux ? Si le Cameroun dit qu’on peut continuer sans lui malgré son talent, et son cas très médiatisé, qu’arrive-t-il aux Camerounais qui sont tout aussi talentueux mais qui sont traités de la même manière qu’Onana, sans que l’attention du public soit portée sur leur traitement…J’espère vraiment que ce nouveau cas de joueur qui prend sa retraite, de cette manière, va obliger les responsables à se regarder vraiment et à regarder leur qualité de gestion, afin de trouver des réponses« , a ajouté Bell.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy