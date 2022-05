Le président de la FECAFOOT Samuel Eto’o a accentué les contacts et rencontres pour enroler certains binationaux. D’après L’Équipe. Le quadruple Ballon d’Or africain a réussi à convaincre l’ancien attaquant de l’OM Georges-Kévin Nkoudou (27 ans) et l’ancien Lyonnais Olivier Kemen (25 ans). Les deux joueurs évoluent dans la Süper Lig turc, respectivement à Besiktas et à Kayserispor et ont porté pendant quelques années les couleurs des sélections de jeunes de la France. Ils sont d’ailleurs pré-convoqués pour le stage de juin.

