Football-Cameroun : La FIFA suspend Samuel Eto’o de toute participation aux matchs des sélections camerounaises pour les six prochains mois

XALIMANEWS-La commission disciplinaire de la FIFA a prononcé une sanction à l’encontre de Samuel Eto’o, interdisant au président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) d’assister aux matchs des équipes nationales camerounaises pendant les six prochains mois.

Selon le média Actucameroun, cette suspension, décidée par la FIFA, découle d’un comportement jugé inapproprié de la part de l’ancien attaquant de légende. Selon l’instance dirigeante du football mondial, cette mesure fait suite à des incidents survenus lors du huitième de finale de la Coupe du Monde Féminine U-20 entre le Brésil et le Cameroun, disputé à Bogotá, en Colombie, le 11 septembre 2024.

La FIFA a précisé que Samuel Eto’o a enfreint les articles 13 (comportement offensant et violation des principes du fair-play) et 14 (manquement à la correction des joueurs et officiels) de son Code disciplinaire. La décision, officiellement entrée en vigueur ce lundi 30 septembre, interdit à Eto’o toute présence lors des rencontres des sélections camerounaises durant la période de suspension.

Pour l’heure, la Fecafoot n’a pas encore réagi à cette décision frappant son président.