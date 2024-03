Football-Cameroun/Scandale familial : 16 ans après, l’ex-international camerounais Geremi Njitap découvre qu’il n’est pas le père des jumeaux de sa femme

XALIMANEWS-Après 12 ans de mariage, l’ancienne gloire des Lions Indomptables, Geremi Njitap, a découvert qu’il n’est pas le père des jumeaux de sa femme.

L’ancienne star de la sélection camerounaise, passée par le Real de Madrid, est très secoué par un scandale familial. En effet, selon le site camerounais 237actu.com, les jumeaux dont il pensait être leur paternel, ne sont en réalité pas de son sang. La révélation a été faite après un test de paternité ajouté la source, qui dévoile que les enfants sont en fait les fils du précédent mari de son épouse.

En plus de cette peine, Geremi Njitap a également été bombardé d’injures de la part de son épouse, lui reprochant d’être un « sillonneur de bas quartier » et usant de noms humiliants à son encontre, rapporté la source. La situation aurait profondément affecté pshychologuqment le double vainqueur de la Ligue des champions avec le Real de Madrid (2000-2002), le poussant à demander le divorce. Une demande de divorce qui a fuité sur internet, exposant au grand jour les raisons de cette décision radicale.

D’après le média local, face à ce qu’il qualifie de « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage », le vainqueur des CAN 2000 et 2002, estime que le divorce est devenu inévitable pour préserver sa dignité et son bien-être.