« J’ai été contacté par la fédération pour savoir ce qui se passait. J’ai contacté le FC Bayern et ils ont confirmé qu’ils n’avaient pas reçu l’invitation. Apparemment, ils ont envoyé l’invitation à une mauvaise adresse e-mail et ne l’ont remarqué que lundi. C’est un manque de professionnalisme », s’est agacé Camille Just Choupo-Moting, le père et agent du joueur, sur la chaine Naja TV.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy