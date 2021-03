Dominateurs, les Fennecs se sont contentés d’un seul but d’Aissa Mandi à la première mi temps (24e, 1-0). En seconde période, les protégés de Djamel Belmadi vont passer à la vitesse supérieure et inscrire 4 autres buts. Feghouli, sur passe de Mahrez (58e, 2-0), ce dernier corse l’addition sur penalty (63e, 3-0), avant que Bounedjah (74e, 4-0) et Boulaya (88e, 5-0) , ne parachèvent la marque, pour une quatrième victoire, qui permet aux Fennecs d’égaler l’Égypte et d’aller à l’assaut du record africain détenu par la Côte d’Ivoire, qui a concédé 27 matchs d’affilée sans défaite, entre 2011 et 2013.

