Forfait pour les éliminatoires de la CAN 2017 et suspendu pour l’édition de 2019, l’équipe nationale tchadienne est déjà hors de course pour la qualification de cette CAN 2022 car bon dernier de la poule avec 1 points à 2 journées de la fin, sa disqualification n’aura pas beaucoup de conséquences sur le plan sportive. Cependant ça chamboulerait la poule A.

