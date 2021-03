XALIMANEWS-Le Sénégal, leader de la poule I et qualifié, a concédé un nul heureux face à l’Eswatini (1-1), pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations, préservant son invincibilité à domicile.

Les Lions peuvent pousser un ouf de soulagement, après avoir arraché l’égalisation durant le temps additionnel. Pour ce dernier match, le coach Aliou Cissé mettait Sadio Mané et Gana Gueye sur le banc, alignant Kalidou Koulibaly de retour de suspension, dans l’axe, pour un onze qui se définissait comme suit : Seny Dieng, Abdoulaye Seck, Kalidou Koulibaly, Kouyaté, Nampalys, Krepin Diatta, Lopy, Abdallah Sima, Fode Ballo Touré, Mbaye Diagne et Mame Baba Thiam.

Après l’insipide nul (1-1) concédé face au Congo lors de la 5e journée, l’équipe sénégalaise devrait se montrer revancharde à domicile face au petit poulet venu de l’Afrique Australe. Le public présent au Stade Lat Dior de Thiès s’attendait à voir des Lions fringants pour cet ultime match. Mais finalement ce fut une prestation assez quelconque des partenaires de Kalidou Koulibaly. Mois ô surprise, on jouait 3 minutes et quelques secondes et l’Eswatini créé la sensation en ouvrant le score sur un but dantesque de Shabelo (1-0), qui mystifiait Seny Dieng, d’un superbe boulet de canon. Surpris par ce but très matinal, les Lions essayent de poser le jeu, sous la houlette de Nampalys Mendy, mais l’équipe adverse présente un bloc très solide, qui coulisse intelligemment. Fode Ballo Touré, sur son côté gauche est le lion le plus actif de ce début de match, mais l’arrière garde adverse défend bien sur lui. A part un léger cafouillage, le Sénégal n’arrive pas à bouger l’Eswatini, malgré sa domination stérile. Après 26 minutes de jeu, les Lions sont à 6 corners, là où l’équipe adverse a dû attendre la 31ème minute pour obtenir son premier corner. L’entre-jeu sénégalais a le ballon, mais n’arrive pas à trouver l’attaque, les côtés sont bien bloqués et passer par l’axe adverse est très compliqué et vu qu’il manque un joueur capable de dribbler voir créer des fulgurances, le rétablissement du score paraît compliqué et la mi temps intervient sur cet avantage d’un but des visiteurs.

La deuxième période voit une équipe sénégalaise emballer le match, et il a fallu attendre la 51ème minute pour voir Mbaye Diagne frapper sur le gardien de l’Eswatini. Ce dernier revient 6 minutes plus tard dans la surface, pour remiser sur Ballo Touré qui tire en force hors cadre. Le match se débride un peu et il y eut un énorme cafouillage dans le camp des visiteurs (59e). Malgré les rentrées de Sadio et Baldé Keita aux places de Mame Baba Thiam et Abdallah Sima, le Sénégal n’y arrive toujours pas, l’Eswatini plie mais ne rompt pas. Nampalys Mendy, en stabilisateur du milieu de terrain donne le ton. Aliou Cissé opère 3 autres changements (Gana Gueye, Famara Diedhiou et Mamadou Fall) mais ses protégés n’arrivent pas à trouver l’ouverture dans le temps réglementaire (90e). Le directeur de la partie ajoute 5 minutes de temps additionnel. Les Lions se ruent sur le camp adverse et après un rush, Sadio Mané voit son tir repoussé par le gardien sur son poteau gauche (92e). Et alors qu’on s’acheminait vers une première défaite du Sénégal, Cheikhou Kouyaté monté aux avants postes, arrache l’égalisation après un premier tir de Mané repoussé par le gardien de l’Eswatini (90+5, 1-1). Les Lions ont eu chaud cet après-midi, mais ils conservent leur invincibilité dans la poule I, où ils terminent premiers de la poule I, avec 14 points au compteur.

Aliou Cissé n’y arrive toujours pas, face aux formations présentant des blocs très bas. A chaque fois que les Lions sont menés au score, c’est la croix et la bannière pour rétablir l’équilibre. Pour un aspirant au Graal continental, ce contenu est loin d’une victoire en CAN. Et pourtant sous peu, y’a des équipes moins lotis en individualités, et qui ont fait sensation en CAN. L’exemple le plus patent est la Zambie de 2013, qui contre toute attente est parvenue à chiper le trophée continental aux caciques du continent, avec une équipe composée de joueurs évoluant la plupart sur le continent africain et quelques uns hors Afrique (Mweene, Mayuka, Stopila Sunzu, Raindford Kalaba, Chisamba Lungu, les freres Katongo, Sinkala, Nkausu etc…) Cette équipe, sur le chemin du sacre, a disposé de la Côte d’Ivoire, du Senegal….alors grandissimes favoris de l’épreuve. Ces petits hommes de l’Afrique australe, avaient déployé un jeu chatoyant, simple, le tout dans un bel état d’esprit, animés qu’ils étaient par une volonté commune : Gagner ensemble, dans la solidarité, dans un bel esprit collectif et la discipline tactique.

Voici le classement de la poule du Sénégal